خرقان جويان للعدو الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 1/6/2021 اعتبارا من الساعة 9.40 ولغاية 2/6/2021 الساعة 15.00 تم تسجيل خرقين جويين من طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".