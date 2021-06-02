لبنان

سرقة أسلاك كهربائية في فيع الكورة تتسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق

Lebanon 24
02-06-2021 | 16:59
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أقدم مجهولون على سرقة أسلاك كهربائية للمرة الثانية، على طريق عام بلدة فيع الكورة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن بلدات عدة هي: دده، فيع، راسمسقا، بترومين، برسا، عابا وبدبا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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