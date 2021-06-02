سرقة أسلاك كهربائية في فيع الكورة تتسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق

أقدم مجهولون على سرقة أسلاك كهربائية للمرة الثانية، على طريق عام بلدة فيع الكورة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن بلدات عدة هي: دده، فيع، راسمسقا، بترومين، برسا، عابا وبدبا.