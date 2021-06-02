لبنان

حرب البيانات تستعر.. وأجواء التفاؤل تتبخّر

Lebanon 24
02-06-2021 | 17:03
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كتبت "الأنباء" الكويتية: "تبخرت أجواء التفاؤل بولادة قريبة للحكومة، والمشكلة كما ستظهر الايام، ليست في تسمية الوزيرين المسيحيين الاضافيين، ولا في من يكون ولمن يكون، وزيرا الداخلية والعدل، والانتخابات التشريعية في البال الآن، فالعصف السياسي الخارق للتوقعات بين التيار الحر وتيار المستقبل، يؤكد على المؤكد، أن سلبيتين لا تصنعان حكومة، وبالتالي فإن المهلة التي طلبها كل فريق لإجراء مراجعاته، والتي يفترض ان تنتهي منتصف ليل اليوم الخميس، تبددت قبل ان تبدأ.

وما زالت الذريعة التعطيلية هي عينها فالرئيس ميشال عون وظله النائب جبران باسيل، يرفضان أن يسمي الرئيس المكلف سعد الحريري الوزيرين المسيحيين الفائضين عن حصتهما في الحكومة، والرئيس المكلف يرفض أن يكون رئيسا على وزراء السنة وحدهم".
المصدر: الانباء الكويتية
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