لبنان

أزمة نظام.. إجهاض الطروحات الحكومية الداخلية والخارجية

Lebanon 24
02-06-2021 | 17:10
A-
A+
Doc-P-829498-637582760458742185.jpg
Doc-P-829498-637582760458742185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مصادر سياسية في تصريح لـ "القبس" الكويتية إلى أن "الجميع بات يدرك أن الازمة السياسية الراهنة لا تتعلق بالخلاف على تسمية وزيرين بل تتعداها الى أزمة نظام لم يحن الأوان بعد لتسويتها، وهو ما يفسر إجهاض كل المساعي والطروحات الداخلية والخارجية لإخراج لبنان من ازماته".

وتابعت المصادر بأن "الطرفين الشريكين في عملية التأليف يهربان من هذا الاستحقاق لأن الحكومة العتيدة سيكون أمامها الكثير والملفات السياسية والاقتصادية والمالية، لا يبدو أن أي طرف جاهز لمقاربتها، وأولها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي ستطرح حكما البحث في وقف التهريب وضبط المعابر الشرعية كلها".

المصدر: القبس الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:05 | 2021-06-02
01:00 | 2021-06-03
23:55 | 2021-06-02
23:52 | 2021-06-02
23:45 | 2021-06-02
23:42 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website