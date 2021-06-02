أزمة نظام.. إجهاض الطروحات الحكومية الداخلية والخارجية

أشارت مصادر سياسية في تصريح لـ "القبس" الكويتية إلى أن "الجميع بات يدرك أن الازمة السياسية الراهنة لا تتعلق بالخلاف على تسمية وزيرين بل تتعداها الى أزمة نظام لم يحن الأوان بعد لتسويتها، وهو ما يفسر إجهاض كل المساعي والطروحات الداخلية والخارجية لإخراج لبنان من ازماته".وتابعت المصادر بأن "الطرفين الشريكين في عملية التأليف يهربان من هذا الاستحقاق لأن الحكومة العتيدة سيكون أمامها الكثير والملفات السياسية والاقتصادية والمالية، لا يبدو أن أي طرف جاهز لمقاربتها، وأولها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي ستطرح حكما البحث في وقف التهريب وضبط المعابر الشرعية كلها".