الأجواء لا توحي بالعودة إلى طريق الحوار

أشارت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية، إلى أن "الأجواء بعد التصعيد بين الرئيسين عون والحريري، لا توحي مُطلقاً بإمكانية العودة إلى سلوك طريق الحوار من أجل التوصل إلى تجاوز الأزمة الحكومية، انطلاقاً من مبادرة الرئيس بري، ما سيفتح الباب أمام تطورات سياسية ستترك تداعياتها على البلد، في ظلِّ تزايد الحديث عن استقالات نيابية مرجحة إذا لم تشكل حكومة".