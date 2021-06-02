حرب كلامية بين عون والحريري تبدّد آمال برّي الحكومية

رأى مراقبون عبر "العرب" أن "الحرب الكلامية الدائرة حاليا بين رئاستي الحكومة والجمهورية، تشكل عائقا كبيرا أمام رئيس مجلس النواب لحل الأزمة الحكومية، لافتين إلى أنه بات من الواضح أن عون ومن خلفه باسيل لا يريدان أي حكومة لا يسيطران على مفاصلها".