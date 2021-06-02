لبنان

حرب كلامية بين عون والحريري تبدّد آمال برّي الحكومية

Lebanon 24
02-06-2021 | 17:35
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رأى مراقبون عبر "العرب" أن "الحرب الكلامية الدائرة حاليا بين رئاستي الحكومة والجمهورية، تشكل عائقا كبيرا أمام رئيس مجلس النواب لحل الأزمة الحكومية، لافتين إلى أنه بات من الواضح أن عون ومن خلفه باسيل لا يريدان أي حكومة لا يسيطران على مفاصلها".
المصدر: العرب اللندنية
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عون

الحريري

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