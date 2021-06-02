لبنان

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Lebanon 24
02-06-2021 | 17:59
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تساءل مودعون عن العمل، إذا ما اضطروا لسحب بعض من ودائعهم بالعملات الصعبة، من المصارف، فهل يسحبونها على سعر 1507 ليرات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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