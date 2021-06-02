لبنان

تساؤلات حول إنهاء العام الدراسي

Lebanon 24
02-06-2021 | 18:03
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طرح قرار وزاري تساؤلات حول السرعة في إنهاء ترتيبات العام الدراسي خلال هذا الشهر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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