لبنان

الطبخة شاطت

Lebanon 24
02-06-2021 | 18:05
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ساد القلق خلال اجتماع بين مرجعين، وسط تكتم، على الرغم من أن الطبخة شاطت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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قلق

اجتماع

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