لبنان

تدخّلات فاضحة من باسيل للضغط على سلامة

Lebanon 24
03-06-2021 | 01:12
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سجّلت مصادر قانونية تدخلات فاضحة من رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل في ما خص قرار مجلس الشورى لممارسة اقسى الضغوطات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولتجييش المواطنين ضده ومحاولة الصاق مسؤولية صدور هذا القرار به. في حين، رأت المصادر ان "القرار ليس ملزما لتنفيذه لانعدام الصلاحية ولتعارضه مع المصلحة الوطنية العامة".
المصدر: اللواء
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