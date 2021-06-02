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لبنان
إمكانيات التفاهم على تشكيل الحكومة تضاءلت
Lebanon 24
02-06-2021
|
18:19
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يبدو ان مبادرة الرئيس نبيه بري توقّفت نهائياً بعدما اصطدمت مجدداً بشروط طرفي ازمة تشكيل الحكومة، وبعد فشل اللقاء الذي جمع الخليلين بالنائب جبران باسيل، الذي أصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، الامر الذي انعكس امس تصعيداً سياسياً واعلامياً بين الطرفين، توقفاً لمسعى المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط وفيق صفا بعد اعتذار المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل، وذلك بسبب التشنج الذي ساد بينه وبين باسيل امس الاول.
إلا أن الأوساط المراقبة ترى عبر "اللواء" أن "إمكانات التفاهم على تشكيل الحكومة تضاءلت أو كادت تنعدم، تبعا للسجال العنيف الذي يدور منذ الأمس بين الطرفين المعنيين مباشرة بالتأليف". وبينما اشارت المعلومات الى ان "الرئيس عون منفتح على فكرة التراجع عن تسمية الوزيرين المسيحيين شرط ألاّ يسميهما الحريري، فإن هذه العقبة لا تزال الاقوى امام التشكيل".
المصدر:
اللواء
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