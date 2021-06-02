لبنان

الملف الحكومي متروك لجهد بري

Lebanon 24
02-06-2021 | 18:44
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أشارت المعطيات المتوافرة عبر "اللواء" أن "الوقت الراهن يخصص لتنفيس الأجواء بعد البيانات المتبادلة بين المستقبل ورئاسة الجمهورية"، مع العلم ان أوساطا مراقبة رأت أن "بيان تيار المستقبل كان ناريا ولم يكن هناك من أي داع لقول ما فيه ومن ثم توزيع الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي والتجريح برئيس الجمهورية". وتردد أن "الملف الحكومي متروك للجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب".
ولفت إلى ان "المناخات الإيجابية التي سادت لحظة لقاء الرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري في عين التينة سرعان ما تلاشت بعد الكلام الذي أعلنه جبران باسيل والذي استدعى رداً قوياً من قبل تيار المستقبل.
وتوقعت المصادر ان "تتوقف عجلة المساعي أقله في الأيام المقبلة، وهي لن تعود إلى الدوران ما لم يحصل تبريد للجبهات الساخنة بين قصر بعبدا و«بيت الوسط".
المصدر: اللواء
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