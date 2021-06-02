لبنان

التغريدة غير الواقع

Lebanon 24
02-06-2021 | 21:12
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جاءت تغريدة مسؤول اعلامي عن لقاء بين مرجعين كبيرين محاولاً تجميل الواقع الذي لم يكن جميلا
المصدر: النهار
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