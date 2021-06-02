لبنان

حماس ماروني

Lebanon 24
02-06-2021 | 21:14
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دبّ الحماس في الاحزاب والجمعيات المارونية طلباً للمشاركة في اللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس القادة المسيحيين الكنسيين في تموز المقبل. 
المصدر: النهار
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