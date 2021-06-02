عُلم أنّ الترتيبات لإمرار استحقاق روحي بتوافق من قيادات سياسية وحزبية تنتمي إلى طائفة المرجعية الروحية، جارية على قدم وساق، فإمّا التمديد لظروف المرحلة أو التوافق على بين المكونات السياسية والروحية.