مدير جديد للمرفأ؟

عُلِم ان وزير الاشغال بصدد تكليف أكبر الأعضاء سناً في لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس كريستيان شار بمهام رئيس ومدير عام المرفأ الى حين تعيين رئيس جديد للجنة.

