لبنان

مدير جديد للمرفأ؟

Lebanon 24
02-06-2021 | 21:16
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عُلِم ان وزير الاشغال بصدد تكليف أكبر الأعضاء سناً في لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس كريستيان شار بمهام رئيس ومدير عام المرفأ الى حين تعيين رئيس جديد للجنة.
المصدر: نداء الوطن
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