لبنان

اجراءات وهمية

Lebanon 24
02-06-2021 | 21:18
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أشار مرجع أمني سابق إلى أن الاخبار اليومية عن ضبط كميات من المواد المخدرة وإحباط تهريبها ليست سوى إجراءات وهمية لإرضاء بعض الدول المعنية بالملف.
المصدر: نداء الوطن
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