تدخلات في القطاع العام

كثف "التيار الوطني الحر" تدخلاته المتواصلة في القطاع العام والمؤسسات العامة لتحقيق مكاسب لأنصاره ولتعزيز حضوره من خلال المناقلات الإدارية والسيطرة على المراكز الحساسة.

