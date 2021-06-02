لا افق لتشكيل حكومة والمبادرات في خبر كان

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": "الحريري متهيّب او لا يريد تشكيل الحكومة وباسيل لم يسهل له مهمته ويرفض الدخول في تسوية جديدة معه بالمطلق. فما العمل اذاً؟ تدخل بري وبذل مساعيه سيستمران لكنه اصيب بخيبة أمل لم تثنِه عن استمرار دعمه للحريري. خلال استقباله الحريري في عين التينة سأله هل تريد ان تشكل حكومة؟ أجابه الحريري نعم. فعاود السؤال وهل لديك موانع خارجية تحول دون ذلك؟ اجابه بالنفي. في هذا الوقت كان استفسر بري مصادره ليتبين له ان الجانب الفرنسي لم يعد يولي اهتماماً لموضوع تشكيل الحكومة ولبقاء الحريري او لاعتذاره، ولذا يبدي بري تمسكه بالحريري لعدم وجود امكانية لدفعه الى الاعتذار دستورياً، وبوصفه زعيماً للسنة. يمكن الاستنتاج ان بري متحمس للحريري على حساب باسيل او انه يحمِّل الاخير نسبة 80 بالمئة من مسؤولية التعطيل مقابل 20 بالمئة للحريري.المطلع عن قرب على موقف الثنائي الشيعي يلاحظ وجود اختلاف في المقاربة: بينما يعطي "حزب الله" الحق لرئيس "التيار الوطني الحر" ويدعم حجته، يعتبر الفريق الآخر ان باسيل اخطأ بالتعاطي معهما خلال الاجتماع الاخير ويحمله مسؤولية التعطيل. حتى الوسيط الشيعي بات منقسماً بين رأيين. يرفض "حزب الله" ان يظهر بمظهر الداعم لأحدهما على حساب الآخر. تواصله اليومي مع باسيل وحرصه على السير بالمفاوضات معه رغم تعنته بموقفه يشيران الى عدم نيته الضغط عليه ودفعه للتنازل. وهو ما يجد تفسيره لدى الاوساط المطلعة على موقفه من ان "حزب الله" ما اعتاد الضغط على حلفائه كي يفعل ذلك مع باسيل الذي لا يزال يحظى بمكانته في اوساط "حزب الله"، إلى حد يدفع امينه العام السيد حسن نصرالله للتوصية باستمرار الوقوف على رأيه ومواصلة التفاوض معه بشأن الحكومة، الى ان يتم ايجاد المخرج المناسب. يكثف "حزب الله" حالياً مساعيه للتوسط بين بري وباسيل وتأمين عقد لقاء يجمعهما للتفاهم مباشرة على ايجاد مخارج ممكنة.بين الحريري وباسيل لم يعد الثنائي ينكر ان لا أفق لتشكيل حكومة لا على اسس سابقة ولا حالية فيما كل المبادرات صارت في خبر كان. حالياً الامور باقية على حالها، تقول مصادر معنية بالتشكيل، فيما تفصح معلومات جهات على صلة بهما ان الفرنسيين سحبوا يدهم من الحريري . وينقل عن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قوله خلال مأدبة عشاء حضرتها شخصية لبنانية، ان الحريري كان مربكاً خلال لقائه به في بيروت والعلاقة معه لم تعد كسابق عهدها، في المقابل سجلت معلومات تواصلاً حصل بينهم وبين باسيل خلال الساعات الماضية لم يفصح عن تفاصيل مضمونه بعد".