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لبنان
تقرير البنك الدولي: أعظم "شهادة بالفشل"؟!
Lebanon 24
02-06-2021
|
23:26
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كتب جورج شاهين في "الجمهورية": بمعزل عن هذه المعطيات الاقتصادية والديبلوماسية والسياسية المعقّدة والمتشابكة، رفع الخبراء الماليون من تحذيراتهم من مضمون تقرير البنك الدولي، ووجّهوا أكثر من دعوة الى مسؤولين في القطاعين العام والخاص والمصرفي خصوصاً، الى ضرورة استعجال الخطوات السياسية التي تعيد تكوين السلطات في لبنان، وأولها عملية تشكيل الحكومة، والتي ان لم تكن الحل كله، فهي الخطوة الاولى على الطريق المؤدي الى التعافي والانقاذ، وهو مطلب دولي اكثر مما هو محلي أو داخلي.
إلّا انّ واحداً من الخبراء الدوليين حذّر مسؤولاً لبنانياً من مخاطر الشلل في مجلس القضاء الاعلى وانعكاساته المترتبة على فقدان الحوكمة الرشيدة. والأخطر منها، الشلل في المجلس الدستوري الذي يعوق عمل المجلس النيابي الذي لا يمكنه التشريع في ظل غياب هذا المجلس، مخافة ان تتجدّد المخالفات الدستورية. فهم لم ينسوا بعد ما ادّى إليه تجميد العمل بقانون السلفة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان - على الرغم من مخالفته ابسط القواعد الدستورية - فهي هدّدت قطاعاً حيوياً في لبنان يترنح على وقع الفشل في معالجة قطاع إنتاج الطاقة، رغم النصائح الدولية التي ضاعت في غابة الفساد والصفقات التي هدّدت علاقات لبنان بكبريات المصانع المنتجة للطاقة لمجرد تورط وزراء لبنانيين وموظفيهم الكبار في صفقة العمولات المكتشفة.
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