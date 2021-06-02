لهذا السبب أوقفته استخبارات الجيش في الميناء

اوقفت دورية من استخبارات الجيش احد الاشخاص في مدينة الميناء بالقرب من الفندقية وبحوزته مسدس وذلك لاقدامه سابقاً على اطلاق النار واصابة شخص برجله في الميناء قبل الفرار الى جهة مجولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد احيل الموقوف الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوي بحقه.