لبنان

طرح الراعي انهاء للمبادرة الفرنسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2021 | 13:45
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قال مرجع سياسي بارز ان ما اعلنه البطريرك الماروني بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية امس لجهة الدعوة الى تشكيل حكومة اقطاب شكل خرقا كبير في الملف الحكومي لكنه يعني عمليا تخلياً عن المبادرة الفرنسية وانهاء عمليا لها".

 

وقال "بنتيجة الاتصالات التي اعقبت زيارة الراعي لبعبدا، تبين ان طرح حكومة اقطاب لم يكن منسقا بينه وبين رئيس الجمهورية، لكن الراعي طرحه كأحد الحلول الممكنة للخروج من المأزق الحكومي".

 

ووفق المرجع "فان الاسباب التي تحول دون تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية ستمنع ايضا تشكيل اي حكومة اخرى، وهي اسباب لها علاقة بالدرجة الاولى باعتبارات خارجية ابعد من  خلاف على  وزير او وزيرين".

 

واشار المرجع الى ان الراعي منزعج من الاجواء السائدة وسيكتفي بمواكبة ما ستفضي إليه مبادرة الرئيس بري".

المصدر: لبنان 24

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