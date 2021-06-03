لبنان

هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-06-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-829603-637583084547891312.jpg
Doc-P-829603-637583084547891312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

منذ اطلالته الاخيرة كثرت الاحاديث عن صحة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ونشر الكثير من الاخبار والروايات التي تتحدث عن تدهور صحته، منها انه حتى ان سافر الى طهران للمعالجة، فما صحة هذه الاخبار؟

 

وفق مصادر شديدة الاطلاع فان "الوضع الصحي الذي ظهر فيه نصرالله في خطابه الاخير لم يكن الاسوأ، وقد مر بوضع اصعب قبل ايام من الاطلالة التلفزيونية ، لكنه تحسن تدريجياً حتى تمكن من القاء كلمته في الخامس والعشرين من ايار".

 

ووفق المعلومات، فان نصرالله، يعاني كما اكد بنفسه، يعاني من التهاب في القصبة الهوائية نتيجة التحسس الموسمي، وهي ليست المرة الاولى التي يصاب بهذه العوارض ، بل سبق وتعرض لعوارض صحية مماثلة في السنوات الماضية لكنه لم  يكن مضطرا في حينه للاطلالة اعلاميا ، فبقي الموضوع بعيدا عن العلن ".

 

واكدت المعلومات "ان نصرالله تلقى العلاج من دون الحاجة الى دخول المستشفى واكتفى ببعض الادوية التي وصفها له الاطباء، وقد بدأ بالشفاء التدريجي منذ ما قبل الخطاب الاخير".

 

ونفت المعلومات "ان يكون الامين العام لـ"حزب الله" قد سافر الى ايران، بل هو يمارس اليوم، وبعد تحسن صحته بشكل كبير، عمله كالمعتاد، ويتابع تحديدا الملف الحكومي بالتنسيق مع معاونه السياسي حسين الخليل الذي يتولى جزءا من المفاوضات الحاصلة في البلد.

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2021-06-03
04:01 | 2021-06-03
04:00 | 2021-06-03
03:38 | 2021-06-03
03:35 | 2021-06-03
03:30 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website