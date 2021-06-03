هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟

منذ اطلالته الاخيرة كثرت الاحاديث عن صحة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ونشر الكثير من الاخبار والروايات التي تتحدث عن تدهور صحته، منها انه حتى ان سافر الى طهران للمعالجة، فما صحة هذه الاخبار؟

وفق مصادر شديدة الاطلاع فان "الوضع الصحي الذي ظهر فيه نصرالله في خطابه الاخير لم يكن الاسوأ، وقد مر بوضع اصعب قبل ايام من الاطلالة التلفزيونية ، لكنه تحسن تدريجياً حتى تمكن من القاء كلمته في الخامس والعشرين من ايار".

ووفق المعلومات، فان نصرالله، يعاني كما اكد بنفسه، يعاني من التهاب في القصبة الهوائية نتيجة التحسس الموسمي، وهي ليست المرة الاولى التي يصاب بهذه العوارض ، بل سبق وتعرض لعوارض صحية مماثلة في السنوات الماضية لكنه لم يكن مضطرا في حينه للاطلالة اعلاميا ، فبقي الموضوع بعيدا عن العلن ".

واكدت المعلومات "ان نصرالله تلقى العلاج من دون الحاجة الى دخول المستشفى واكتفى ببعض الادوية التي وصفها له الاطباء، وقد بدأ بالشفاء التدريجي منذ ما قبل الخطاب الاخير".

ونفت المعلومات "ان يكون الامين العام لـ"حزب الله" قد سافر الى ايران، بل هو يمارس اليوم، وبعد تحسن صحته بشكل كبير، عمله كالمعتاد، ويتابع تحديدا الملف الحكومي بالتنسيق مع معاونه السياسي حسين الخليل الذي يتولى جزءا من المفاوضات الحاصلة في البلد.