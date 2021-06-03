رجعو ورجع عون يسمعلن

افادت معلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون اعاد وصل ما انقطع في الفترة الماضية مع مقربين منه من الحلقة الضيقة جدا، وبات يستمع الى نصائحهم السياسية والاعلامية التي غالبا ما تكون دعوات الى التهدئة مع هذا الطرف او ذاك وعدم الذهاب نحو تصعيد مبالغ فيه.

ووفق المعلومات فان عون ، بالرغم من علاقته برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وثقته الاستثنائية به ، الا انه بات اكثر انفتاحا على اراء بعض المقربين والمستشارين ونصائحهم ،حتى ولو كانت مخالفة ومعارضة لآراء باسيل.

وتضيف المعلومات" ان باسيل اعاد" ضبضبة الفلشة" التي احدثها الفريق الذي احضره الى القصر الجمهوري، لكنه لا يزال النافذ الاكبر بين كل المحيطين بعون ويمتلك قدرات حزبية جيدة داخل التيار.