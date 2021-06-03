لبنان

وفد من "القوات" في نيجيريا سلّم القنصل دويهي مذكّرة سياسية

Lebanon 24
03-06-2021 | 09:25
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أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أنّ "وفداً من "القوات" في نيجيريا، وفي إطار جولة على الفعاليات الديبلوماسية في الانتشار اللبناني، قام بزيارة للقنصل العام جيمي زخيا دويهي، لتقديم مذكّرة سياسيّة تضمّ وثيقة النقاط الأربع التي تتحدّث عن الحفاظ على الاحتياطي الالزامي، والمطالبة بلجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وقضيّة حياد لبنان والمؤتمر الدولي، وقضيّة اللجوء السوري الى لبنان. وذلك لاعتبار الانتشار اللبناني أنّ هذه النقاط تطال لبنان في وجوديّته، ومن الضروري بدء المعالجة منها".
 
وذكر البيان أنّ "الوفد ضمّ منسّق نيجيريا نجيب أنطونيوس، ومساعده ميشال عقيقي، وأمين السرّ ربيع فلوطي إضافة إلى رئيس مركز لاغوس غسان فضول".
 
ورحّب القنصل دويهي بالمبادرة التي يقودها الانتشار "القواتي" في العالم أجمع، ووعد بمتابعة الموضوع مع المراجع المختصة في نيجيريا ولبنان، وفقاً لبيان الدائرة الإعلامية في "القوات".
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