حسن عزّى بالصياد نصاص: الوزارة بخدمة جميع المحرومين

عزى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بالصياد الشاب محمد نصاص في الميناء في طرابلس، الذي توفي بجلطة دماغية في الرأس، وأبلغ العائلة أنّ "الوزارة في خدمة جميع المحرومين، وعلى استعداد لتقديم كل ما يلزم من أجل رفع الحرمان عن المستضعفين في المناطق كافة من دون استثناء".بدورها، شكرت عائلة نصاص للوزير حسن "جهوده في مساعدة ابنهم محمد بدءا من رحلة علاجه التي استغرقت أشهرا في مستشفى الرسول الاعظم في بيروت حيث أجريت له عملية تركيب مضخة للقلب وصولا حتى رعايته الصحية".