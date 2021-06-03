لبنان

يسرق سيارات بطريقة احتيالية وببيعها قطع غيار.. فوقع بقبضة "استقصاء الجنوب"

Lebanon 24
03-06-2021 | 03:00
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها قطع غيار لإخفاء جريمته.

بنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل هذه المفرزة، توصلت الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

ق. ف. (مواليد عام 1972، لبناني).
وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم سرقة، ومن أصحاب السوابق بالجرم ذاته. وقد تبيّن انه يوهم مالك السيارة بشرائها بغية تفكيكها وبيعها قطع غيار ويعدهم بتسوية اوراقها القانونية، بعدها يأخذ المركبة الالية بحجة تجربتها ثم يلوذ بالفرار ويعمل فوراً على تفكيكها.

بتاريخ 21-5-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكنت احدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفه في منطقة عدلون.

سلم الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".
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