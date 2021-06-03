لبنان

سرقة منزل في وضح النهار في أميون

Lebanon 24
03-06-2021 | 03:38
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان منزلا في بلدة أميون، تعرض لعملية سرقة في وضح النهار، حيث عمل السارقون الى دخوله، بوجود أصحابه، بطريقة إحتيالية وسرقة موجودات الخزنة التي تقدر بنحو 20 الف دولار أميركي و 25 مليون ليرة لبنانية.
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