25
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ترايسي شمعون: التعنت المستمر في ملف التشكيل يبلغ مرتبة الجريمة.. سلطة بلا ضمير!
Lebanon 24
03-06-2021
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأت سفيرة لبنان السابقة في الأردن ترايسي شمعون أن "الشعب اللبناني بات متروكا، من قبل السلطة المفترض أن تدير شؤونه فإذا بها تتفرغ للسجالات ولتقاذف التهم ولمحاولات تبرئة نفسها من مسؤولية الانهيار".
وقالت في بيان: "نسمع، من حين الى آخر، عن اجتماعات للمجلس الأعلى للدفاع، الذي يأخذ مكان الحكومة هذه الأيام، وعن قرارات كبيرة كمثل معالجة موضوع التطبيقات الهاتفية التي باتت تتولى تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، وهو الذي بات أشبه بالسعر الرسمي المعتمد، من دون أن نلحظ معالجة أو تغييرا".
وأضافت: "ندرك أن لا حل ممكن من دون تشكيل حكومة، ولكن، في ظل هذا التعطيل المستمر، لماذا لا تبادر حكومة تصريف الأعمال الى اتخاذ قرارات إصلاحية بحدود ما تسمح به صلاحياتها؟ لماذا لا تتخذ قرارات صارمة بشأن التطبيقات الهاتفية المتعلقة بسعر الدولار؟ لماذا لا يلاحق المتلاعبون والصرافون؟".
وتابعت: "لا يمكن لأي فريق موجود في السلطة اليوم ، أن يقول إن لا مسؤولية تقع على عاتقه في ما يحصل. الجميع مسؤول. هناك تراكم نتيجة سياسات حكومية سابقة، وهناك فشل اليوم وغياب للنهج الإصلاحي، والنتيجة ما وصلنا إليه، ونخشى أن يكون الآتي أعظم ما دامت الفترة المتبقية الى الانتخابات النيابية لن تكون كافية لأي حكومة جديدة لكي تنجز".
وختمت: "سلطة بلا ضمير. التعنت المستمر في ملف تشكيل الحكومة يبلغ مرتبة الجريمة".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
13:43 | 2021-06-02
02/06/2021 01:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
14:09 | 2021-06-02
02/06/2021 02:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
Lebanon 24
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
15:49 | 2021-06-02
02/06/2021 03:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر مطلعة على لقاء عون- الراعي : لا حكومة قبل ايلول
Lebanon 24
مصادر مطلعة على لقاء عون- الراعي : لا حكومة قبل ايلول
10:19 | 2021-06-02
02/06/2021 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل
Lebanon 24
مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل
14:30 | 2021-06-02
02/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:20 | 2021-06-03
3 محامين خربوا الدني...كرمال like
07:15 | 2021-06-03
توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب
07:00 | 2021-06-03
"حزب الله": من وساطة تشكيل الحكومة الى مصالحة باسيل - بري؟
06:59 | 2021-06-03
بسبب نقص التمويل... المحكمة الخاصة بلبنان تلغي محاكمة جديدة لسليم عياش
06:48 | 2021-06-03
اتحاد نقابات السائقين: كان الاجدى التحرك امام وزارة الاقتصاد بدلا من اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية
06:17 | 2021-06-03
عون: قدمت كل التسهيلات لتأليف الحكومة ولكن الحريري لم يراع الشراكة الوطنية
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
03/06/2021 14:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 14:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 14:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact