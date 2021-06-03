لبنان

البطريركية المارونية: نريد مؤتمرا دوليا برعاية الأمم المتحدة.. هذه غايته

Lebanon 24
03-06-2021 | 04:36
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غردت البطريركية المارونية عبر حسابها على "تويتر": "نريد مؤتمرا دوليا خاصا بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، غايته: تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، إستكمالا لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1989) بكامل نصها وروحها".
 

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