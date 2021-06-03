البطريركية المارونية: نريد مؤتمرا دوليا برعاية الأمم المتحدة.. هذه غايته

نريد مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتّحدة، غايته:
1) تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، إستكمالًا لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1989) بكامل نصها وروحها.#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #شركة_ومحبة #حياد_لبنان #لبنان_الكبير #الراعي #بكركي pic.twitter.com/uOx95eoHBd
— البطريركية المارونية Maronite Patriarchate (@bkerki) June 3, 2021
نريد مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتّحدة، غايته:
1) تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، إستكمالًا لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1989) بكامل نصها وروحها.#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #شركة_ومحبة #حياد_لبنان #لبنان_الكبير #الراعي #بكركي pic.twitter.com/uOx95eoHBd