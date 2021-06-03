لبنان

تعميم لمحافظ النبطية لتنظيم عملية تعبئة المحروقات على المحطات

Lebanon 24
03-06-2021 | 04:43
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أصدر محافظ النبطية بالتكليف، حسن فقيه، تعميماً إلى بلديات المحافظة، يقضي بتنظيم عملية تعبئة المحروقات على المحطات ضمن النطاق الجغرافي لكلّ بلدية، وذلك تفادياً لوقوع المشاكل وتنظيم عملية الاكتظاظ.

وجاء في التعميم: "نظراً لتفاقم أزمة المحروقات في لبنان وخصوصا في محافظة النبطية المشابهة لأزمة "كورونا" التي نتجاوزها بنجاح ونتيجة للشكاوى اليومية المتكررة بسبب وقوع اشكالات يومية على محطات المحروقات.
ولتنظيم عمل المحطات في محافظة النبطية اضافة للجهود التي تبذلها مصلحة الاقتصاد والقوى الأمنية والعسكرية، يطلب من رؤساء البلديات:
- تشكيل وحدة عمل من متطوعين من أبناء البلدة وبحضور الشرطي البلدي لتنظيم عملية تعبئة المحروقات على المحطات ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية تفاديا لوقوع المشاكل وتنظيم عملية الاكتظاظ والتواصل الجهات الأمنية في حال خروج الإشكالات عن السيطرة.
- منع تعبئة الآليات على انواعها المخالفة لصف السير المنظم مهما كانت الأسباب باستثناء سيارات الاسعاف على أنواعها وسيارات الأطباء والمسعفين والإعلاميين".
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