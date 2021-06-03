لبنان

ما كان الهدف من نشر هذه الصور ليل امس ؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2021 | 04:38
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بالتوازي مع الارباك الذي حصل امس بسبب قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بتعميم مصرف لبنان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقوة، صور ومقاطع مصورة تظهر عمليات تكسير  وحرق بعض فروع المصارف في مناطق لبنانية مختلفة، ليتبين لاحقا ان كل تلك المقاطع قديمة.

 

وقالت مصادر معنية "ان انتشار هذا  العدد من المقاطع المصورة في لحظة واحدة يوحي بان جهة ما  كانت ترغب في اشعال شرارة احتجاجات عنفية تستهدف القطاع المصرفي ، او ربما تهدد الامن الاجتماعي بشكل عام".

 

ولفتت الى "مباشرة التحقيقات  لكشف خيوط هذا العمل، منعا لتكراره".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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