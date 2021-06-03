لبنان

كوثر مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئا؟ (صورة)

Lebanon 24
03-06-2021 | 04:43
A-
A+
Doc-P-829639-637583176765943224.jpeg
Doc-P-829639-637583176765943224.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريـة العـامـة لقـوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

كوثر محمد جلال الكسم (مواليد 1969، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 02-06-2021 مكان إقامتها في راس بيروت-شارع بيار دودج/ الكورنيش البحري، ولم تَعُد حتى تاريخه.

علمًا أنّها تعاني من أمراض عصبيّة واضطرابات نفسيّة.

لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت على الرقم 740943-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:24 | 2021-06-03
07:20 | 2021-06-03
07:15 | 2021-06-03
07:00 | 2021-06-03
06:59 | 2021-06-03
06:48 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website