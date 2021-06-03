لبنان

سلامة: أموال الناس ما راحت.. الدولار بـ3900 واليكم نتيجة اجتماع بعبدا

Lebanon 24
03-06-2021 | 05:25
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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم اجتماعا ماليا وقضائيا ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، خصص للتداول في التداعيات التي نتجت عن اصدار مجلس شورى الدولة قرارا اعداديا بوقف تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان الرقم ١٥١.
 
كما خصص الاجتماع للبحث في تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.

وبعد التداول، قال سلامة من بعبدا: "بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، ما زال ساري المفعول.
 
وقال سلامة: "أموال الناس ما راحت وسنصدر تعميمً قريباً لاعادة اموال المودعين". 
واكد المجتمعون على  ضرورة التعاون بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة  لما فيه مصلحة لبنان.
 
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