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لبنان
حادث قوي على أوتوستراد المنية – الضنية.. وسقوط عدد من الجرحى (صور)
Lebanon 24
03-06-2021
|
11:25
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وقع حادث سير قوي على أوتوستراد المنية - الضنية أدّى إلى إنقلاب آلية عسكرية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم إصابات خطرة، وقد تمّ نقلهم إلى مستشفى الخير في المنية.
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