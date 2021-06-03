حادث قوي على أوتوستراد المنية – الضنية.. وسقوط عدد من الجرحى (صور)

وقع حادث سير قوي على أوتوستراد المنية - الضنية أدّى إلى إنقلاب آلية عسكرية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأشارت المعلومات إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم إصابات خطرة، وقد تمّ نقلهم إلى مستشفى الخير في المنية.