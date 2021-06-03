لبنان

عون: قدمت كل التسهيلات لتأليف الحكومة ولكن الحريري لم يراع الشراكة الوطنية

Lebanon 24
03-06-2021 | 06:17
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أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أنّه قدّم كل التسهيلات في عملية تأليف الحكومة، مؤكداً أنّ الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها. 
 
وقال عون في  حديث لـ مجلّة "الأمن العام": "قدّمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرّئيس المكلّف سعد الحريري لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية والتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير وفرنسا تسعى عبر رئيسها لايجاد ارضية مشتركة للتفاهم على الانقاذ في لبنان".

ولفت عون الى ان "الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها وبعض الدول تريد استعمال موضوع النازحين ورقة في الحلّ السياسي ولم اوفّر اي جهد ممكن للمساعدة على تحقيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان".

وأضاف: "في ما تبقى من عهدي سأواصل السعي الى تحقيق الاصلاحات واستكمال مكافحة الفساد وانتشال لبنان من الهوة الاقتصادية والمالية التي سقط فيها وازالة قدر الامكان رواسب ما حصل في العامين الماضيين".
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