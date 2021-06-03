توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخي 31 / 5 / 2021 و1 / 6 / 2021، سبعة مواطنين وضبطت 6 آليات محملة بمحروقات معدة للتهريب إلى الأراضي السورية تتضمن: حوالى 24500 ليتر من مادة المازوت و1900 ليتر من مادة البنزين وعدد من قوارير الغاز، بالإضافة إلى كمية من الطحين.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.