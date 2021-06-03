لبنان

3 محامين خربوا الدني...كرمال 👍

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2021 | 15:20
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طوابير المودعين من الشعب المقهور التي اصطفت ليل أمس أمام المصارف لسحب المال من ال ATM بعد البلبلة التي أحدثها القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة، بغض النظر عن صوابيته أو نية معدّيه الحسنة، تسبب بها ثلاثة محامين نتحفظ عن ذكر إسمائهم كاملة وهم: جيسكا.ق و باسكال.ض وشربل.ش وذلك احتراماً منا لأخلاقيات مهنة الصحافة لا أكثر ولا أقل.
فهولاء فرسان العدالة الثلاثة كانوا قد تقدموا في الأول من نيسان الماضي بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي يحدد سعر صرف الدولار على المنصة ب 3900 ليرة، لاعتقادهم بان المجلس  سيقرر الزامية اعطاء المودعين اموالهم بالدولار،  فكان أن ردّ المجلس بالقرار الإعدادي المشار اليه والدي ترك مسألة الدفع بالدولار ملتبسة، فقامت القيامة ولم تقعد بعد والباقي بات يعرفه الجميع، لكن السؤال المهم هو: هل كان المجلس رئيساً وأعضاء يعرفون تبعات هذا القرار أو لديهم معطيات عنه؟ وهل توقعو ان المصارف ستعلن الدفع بسعر الصرف الرسمي بحجة ان لا دولارات لديها؟والسؤال الأهم هل يستأهل تطبيق "like" على صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لهؤلاء المحامين أن "يخربوا" البلد من أجله سعياً وراء شهرة أو شعبوية، ام انهم كانوا يتوقعون ان يكون قرار الشورى في غير اتجاه فجاء في ترجمته الواقعية مضرا للمودعين  بدل ان يعيد اليهم حقوقهم؟.
 

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