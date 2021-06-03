لبنان

بري استقبل المنسقة الجديدة الخاصة للامم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
03-06-2021 | 07:24
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يُوانّا فرونتسكا في زيارة برتوكولية بعد تسلمها  مهامها الجديدة خلفا ليان كوبيتش كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، ورئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL).  

كما استقبل رئيس المجلس سفير السنغال عبد الأحد مباكي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده في لبنان يرافقه المستشار الثاني في القنصلية ليباسي كاي والقنصل زاهر مخدر.  
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