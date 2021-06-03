دياب التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة الجديدة في لبنان

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب صباح اليوم في دارته في تلة الخياط، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة المعينة حديثا في لبنان لتولي منصبها الجديد يوانا فرونتسكا، ونائبة المنسق الخاص للامم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان السيدة نجاة رشدي.