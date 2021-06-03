عكر استقبلت المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، بحضور القائمة بأعمال المنسق الخاص للامم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان السيدة نجاة رشدي.

اللقاء هو الأول لفرونتسكا في لبنان حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية الراهنة، وضرورة دعم لبنان وشعبه من قبل المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة. كما تطرق البحث الى الوضع في المنطقة وموضوع اللاجئين السوريين لجهة المساعدات الإنسانية والمتعلقة أيضاً بالبلد المضيف.

وأعربت الوزيرة عكرعن شكرها لإلتزام الأمم المتحدة بحماية لبنان ومساعدته والدعم المتواصل لا سيما بعد إنفجار مرفأ بيروت وخلال جائحة كورونا، كما شددت على التعاون الدائم مع الأمم المتحدة إضافة الى التمسك بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701.

وتسلمت الوزيرة عكر نسخاً من أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد معتمدين لدى لبنان، قبل تسليمها لرئيس الجمهوية ميشال عون، وهم سفراء دول: جمهورية السويد السفيرة آن ديسمور، وجمهورية الصين الشعبية السفير تشيان منج يان، وجمهورية الفليبين السفير رايموند بالاتبات.

السفراء نقلوا للوزيرة عكر تحيات رؤساء دولهم مؤكدين العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. كما تمنت الوزيرة عكر لهم التوفيق في مهامهم الدبلوماسية، شاكرة لهم دعم لبنان الدئم وفي شتى المجالات.

الوزيرة عكر إستقبلت أيضاً السفير الإسباني خوسي ماريا فري وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ثم إلتقت الوزيرة عكر الوزير السابق وئام وهاب وعرضت معه الأوضاع العامة.