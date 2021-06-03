لبنان

عكر استقبلت المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
03-06-2021 | 08:09
A-
A+
Doc-P-829693-637583298933240517.jpg
Doc-P-829693-637583298933240517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، بحضور القائمة بأعمال المنسق الخاص للامم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان السيدة نجاة رشدي. 
اللقاء هو الأول لفرونتسكا في لبنان حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية الراهنة، وضرورة دعم لبنان وشعبه من قبل المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة. كما تطرق البحث الى الوضع في المنطقة وموضوع اللاجئين السوريين لجهة المساعدات الإنسانية والمتعلقة أيضاً بالبلد المضيف.
وأعربت الوزيرة عكرعن شكرها لإلتزام الأمم المتحدة بحماية لبنان ومساعدته والدعم المتواصل لا سيما بعد إنفجار مرفأ بيروت وخلال جائحة كورونا، كما شددت على التعاون الدائم مع الأمم المتحدة إضافة الى التمسك بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701. 
وتسلمت الوزيرة عكر نسخاً من أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد معتمدين لدى لبنان، قبل تسليمها لرئيس الجمهوية ميشال عون، وهم سفراء دول: جمهورية السويد السفيرة آن ديسمور، وجمهورية الصين الشعبية السفير تشيان منج يان، وجمهورية الفليبين السفير رايموند بالاتبات. 
السفراء نقلوا للوزيرة عكر تحيات رؤساء دولهم مؤكدين العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. كما تمنت الوزيرة عكر لهم التوفيق في مهامهم الدبلوماسية، شاكرة لهم دعم لبنان الدئم وفي شتى المجالات.
الوزيرة عكر إستقبلت أيضاً السفير الإسباني خوسي ماريا فري وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. 
ثم إلتقت الوزيرة عكر الوزير السابق وئام وهاب وعرضت معه الأوضاع العامة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-06-03
12:21 | 2021-06-03
12:14 | 2021-06-03
12:09 | 2021-06-03
11:58 | 2021-06-03
11:54 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website