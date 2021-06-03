بعد الحديث عن وضعه الصحي وسفره الى ايران.. اطلالة للسيد نصرالله في هذا الموعد

يطل الأمين العالم لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله نهار الثلاثاء المقبل بإطلالة تلفزيونية، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس قناة المنار، وذلك عن الساعة الخامسة والنصف عصراً.
وتأتي هذه الإطلالة بعد كل الاشاعات التي طالت صحة السيد نصرالله، على الرغم من تأكيد نجله جواد أنّ الظرف الصحي الذي ظهر الى المشاهدين في إطلالته الاخيرة كان مجرد حساسية موسمية.
وكانت نفت مصادر خاصة لـ"لبنان 24" "ان يكون الامين العام لـ"حزب الله" قد سافر الى ايران، بل هو يمارس اليوم، وبعد تحسن صحته بشكل كبير، عمله كالمعتاد، ويتابع تحديدا الملف الحكومي بالتنسيق مع معاونه السياسي حسين الخليل الذي يتولى جزءا من المفاوضات الحاصلة في البلد". يمكن الاطلاع على الخبر كاملاً، اضغط هنا: