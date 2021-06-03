لبنان

القضاء يرد على غادة عون: انت السباقة في ماراتون المخالفات وما حدا سبقك

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-06-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-829696-637583303551572239.jpg
Doc-P-829696-637583303551572239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمر القاضية غادة عون في مراكمة المخالفات المسلكية وتحدّي القضاء، الأمر الذي إستدعى ردّا غير مباشر من قبل مجلس القضاء الأعلى، وفق مصادر قضائية، إعتبر فيه أن القاضية عون هي السباقة في ماراتون المخالفات، وأن لا أحد سبقها في هذا الميدان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بين موجب التحفظ، والقضاء المباشر على الهواء لغادة عون: بالأسماء قضاة يعملون بصمت
lebanon 24
03/06/2021 19:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"نكايات" غادة عون لمجلس القضاء الاعلى.. ماذا عن مليارات اللبنانيين في الكهرباء؟
lebanon 24
03/06/2021 19:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي شركة مكتف لـ"الجديد": نحن نحترم القضاء ونحترم القاضية غادة عون إلا أنها لم تعد مكلفة بهذا الملف بحكم قرار مجلس القضاء الأعل
lebanon 24
03/06/2021 19:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هزّات تُصدّع هيكل العدالة.. ومجلس القضاء يقصّ أجنحة غادة عون!
lebanon 24
03/06/2021 19:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

غادة عون

القضاء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-06-03
12:21 | 2021-06-03
12:14 | 2021-06-03
12:09 | 2021-06-03
11:58 | 2021-06-03
11:54 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website