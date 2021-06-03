القضاء يرد على غادة عون: انت السباقة في ماراتون المخالفات وما حدا سبقك

تستمر القاضية غادة عون في مراكمة المخالفات المسلكية وتحدّي القضاء، الأمر الذي إستدعى ردّا غير مباشر من قبل مجلس القضاء الأعلى، وفق مصادر قضائية، إعتبر فيه أن القاضية عون هي السباقة في ماراتون المخالفات، وأن لا أحد سبقها في هذا الميدان.