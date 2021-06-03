لبنان

عويدات منوهاً بجهود المحامين العامين في عدلية بعبدا: التراتبية في النيابة لا تعني المسّ بكرامة القاضي

Lebanon 24
03-06-2021 | 08:45
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عقد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إجتماعاً تنظيمياً مع المحامين العامين التسعة في جبل لبنان حيث جرى البحث في عمل النيابة العامة.
وتطرق عويدات الى حسن تطبيق التعميم الصادر عنه بشأن تعديل عمل النيابة العامة ومدى الإلتزام به، مشيداً بجهود القضاة ومثنياً على عملهم الذي يجري التعتيم عليه.
وأكد أن التراتبية في النيابة العامة المنصوص عليها في القانون لا تعني المسّ بكرامة القاضي ولا الإنتقاص من مناقبيته لأن النيابة العامة هي وحدة متكاملة وحدود التراتبية فيها هي احترام كرامة الشخص.
 
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