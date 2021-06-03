لبنان

في المحمرة توقيف صهاريج والجيش يتدخل.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2021 | 15:46
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أوقف ناشطون في الحراك الشعبي "المحمرة" عددا من الصهاريج على أوتوستراد المحمرة إتجاه العبدة وذلك للتأكد من كميّة المحروقات وأين وجهتها في ظلّ أعمال التهريب التي تستمر في المنطقة وإقفال محطات المحروقات أو تعبئة السيارات بكميات محدودة ما تسبب بزحمة سير خانقة في المنطقة.
وعلى أثرها تدخلت قوّة من الجيش وعملت على حلّ المشكلة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.
 
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