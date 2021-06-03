لبنان

تدابير سير.. هذا ما سيجري في الحدت غدا

Lebanon 24
03-06-2021 | 15:58
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات بإنشاء حفريات من أجل تمديد ألياف ضوئيّة على الطريق العام الممتدّة من تقاطع الجامعة اللبنانيّة-مجمّع الحدت حتّى شركة الريجي، وذلك يوم الجمعة 4/6/2021 اعتبارا من الساعة 19.30 ولحين الانتهاء، من دون قطع أو تحويل للسير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.  
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