لبنان

أُصيب بطعنة سكين.. هذا ما حصل في بلدة القطين في الضنية!

Lebanon 24
03-06-2021 | 16:08
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تطور اشكال فردي بين عدد من الشبان الى اصابة شخص سوري بطعنة سكين في بلدة القطين في الضنية، نُقل على أثرها الى مستشفى سير الحكومي لتلقي العلاج.
 
 
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