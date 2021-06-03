"الوطني الحر": "المستقبل" قابل باسيل بالمس بالكرامات وبمقام رئاسة الجمهورية

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:



تعمّد البعض على مدى اليومين الأخيرين نشر مقالات تحريضية مفترية وبث إشاعات وأخبار كاذبة في موضوع تأليف الحكومة، بغرض تحميل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المسؤولية عن العرقلة الحاصلة وعن تفشيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين يتمسّك رئيس التيار بالإيجابية المطلقة التي طبعت كل الإتصالات التي وردته من الخارج والداخل.

ونرفق ربطاً نماذج من المقالات التي تظهر وجود حملةٍ افتراءات مبرمجة لا تعكس الحقيقة.