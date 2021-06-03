ورشة عمل في مجلس النواب للتعريف بمنصة IMPACT

نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل قبل ظهر اليوم في القاعة العامة للمجلس للتعريف بمنصة Impact وهي من أبرز مبادرات التحول الرقمي في الادارة العامة اللبنانية، والتي جرى تطويرها من قبل التفتيش المركزي بهدف الاستجابة لتفشي جائحة كورونا كخطوة اولى، ونجحت في تحقيق تنسيق فعال بين مختلف المؤسسات الرسمية لا سيما وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات، حيث اتاحت تتبع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتحليل البيانات والمتابعة والرقابة.حضر الورشة النائب ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأدارها وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية. كما حضر النواب عاصم عراجي، فؤاد مخزومي، رولا الطبش، فادي علامة، عناية عز الدين، علي عسيران، فيصل الصايغ، بلال عبد الله، محمد الحجار، نقولا نحاس، علي حسن خليل، الان عون، حكمت ديب، ادي معلوف، حسن عز الدين، جوزيف اسحاق، امين شري، اسعد درغام، نزيه نجم عدنان طرابلسي، ادي ابي اللمع، انيس نصار، علي بزي، قاسم هاشم، جهاد الصمد، محمد نصر الله، سامي فتفت، طارق المرعبي، محمد خواجه، ايوب حميد، ميشال موسى وابراهيم الموسوي، اضافة الى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وممثلين عن شركة Siren Associates وخبراء.بداية، كانت كلمة للنائب جابر رحب في مستهلها بالنواب المشاركين وبرئيس التفتيش المركزي والفريق العامل معه "الذين هم اليوم المحور الاساسي لورشة العمل"، وقال: "كلنا يعلم، كيف تعامل لبنان مع جائحة كورونا بشكل منظم وحضاري، واصبحنا كلبنانيين قادرين على اخذ وتسجيل الموعد وحتى الوصول الى الموعد الثاني من اجل اخذ اللقاح. كل ذلك لم يكن متوقعا في لبنان، وكثر لا يعلمون كيف حصل ذلك وما هي منصة Impact، وكيف وضعت وجرى العمل بها وكيف بالتالي يمكن التعامل معها في غير اماكن".واضاف: " Impact هي منصة انشئت من قبل التفتيش المركزي وبدعم من الحكومة البريطانية التي خصصت مبلغا ماليا، وكان التفتيش أهل لهذا العمل المهم، ونراه بشكل كبير ولافت".وتابع: "نحن في اللجنة التي كانت تدرس موضوع الشراء العام، عندما علمنا بوجود هذه المنصة اردنا ان نطلع عليها، ذلك انه في قانون الشراء العام هناك نصوص قانونية تفرض ان يكون هناك نشر لكل اعمال الشراء العام على منصة الكترونية تحقيقا للشفافية الكاملة وتنفيذا لقانون حق الوصول الى المعلومات، ويتفرض ان تنشر على المنصة الالكترونية كل مناقصة يجري طرحها. وذهبنا كلجنة الى التفتيش المركزي بدعوة من رئيس التفتيش المركزي والذي كان يحضر معنا اجتماعات اللجنة واطلعنا على العمل، واعجبنا بهذا العمل".وقال: "رغم الظلام الذي نعيشه تبقى هناك بارقة أمل من خلال ما رأيناه وشاهدناه، ومن خلال هذه الدعوة اليوم التي اشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي يرعاها وسهلها. اردنا اليوم ان نشارككم جميعا في الاطلاع على هذا العمل الذي سيمكن كل نائب بان يكون لديه password للدخول الى المنصة، ويطلع على أمور كثيرة تخص منطقته الانتخابية وتخص الوضع في لبنان، كما تمكنه ايضا من الاطلاع على اعمال البلديات ووزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة. اذا، من الضروري نحن كمجلس نواب وهيئة رقابية وكأنهم جهتين رقابيتين في لبنان، المجلس النيابي وكافة الهيئات الرقابية. اذا من الضروري ان تكون الشراكة ضرورية مع التفتيش المركزي".وتابع: "هذه أول منصة، يتمكن اللبنانيون من الدخول اليها، حيث كنا سنستعين بشركات اجنبية تطلب ارقاما طائلة. بدأ العمل بهذه المنصة في اذار 2020 من خلال فريق عمل جعلها ان تكون ناجحة، وهذا الفريق هو الذي اشرف على تنظيم هذه الورشة. لا بد ان نهنىء التفتيش المركزي وكل فريق العمل بقيادة الدكتوره كارول شرباتي وكل وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية الذين تعاونوا من اجل تطوير هذا العمل ودفعه نحو النجاح".وقال الوزير مشرفيه: "هذه المنصة ساعدتنا كثيرا في مواضيع مختلفة، لا سيما في موضوع كورونا، كما تم الاستعانة بها في وزارة المهجرين من اجل التنمية الريفية، وايضا في موضوع النازحين السوريين وفي موضوع البلديات واليوم في موضوع البطاقة التمويلية.