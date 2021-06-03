لبنان

جيش العدو الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية

Lebanon 24
03-06-2021 | 10:49
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زعم جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود اللبنانية.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن قواته العسكرية رصدت أمس عددا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود، وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان إلى فلسطين المحتلة.

وقال أدرعي: "خلال عملية الاعتقال، تم القبض على 15 مسدس و36 كيلو غرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو مليوني شيكل". 
وتابع المتحدث باسم جيش العدو: "يفحص جيش الدفاع فيما إذا كان حزب الله قدم مساعدة لمحاولة التهريب"، مضيفا: "تبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية".
 

المصدر: سبوتنيك

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