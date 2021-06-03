جيش العدو الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية

زعم جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود اللبنانية.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن قواته العسكرية رصدت أمس عددا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود، وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان إلى فلسطين المحتلة.وقال أدرعي: "خلال عملية الاعتقال، تم القبض على 15 مسدس و36 كيلو غرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو مليوني شيكل".