جيش العدو الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية

قوات جيش الدفاع والشرطة تحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية حيث كشف النقاب ان استطلاعات جيش الدفاع رصدت أمس عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى إسرائيل.لقد تابعت القوات المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الاسرائيليين pic.twitter.com/0N844RT2kr
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2021
قوات جيش الدفاع والشرطة تحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية حيث كشف النقاب ان استطلاعات جيش الدفاع رصدت أمس عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى إسرائيل.لقد تابعت القوات المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الاسرائيليين pic.twitter.com/0N844RT2kr